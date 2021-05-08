Власти сообщили о начале расширения одного из кемеровских скверов

Речь идет о сквере Молодоженов, расположенном на улице Серебряный бор в Кемерове, рабочие увеличат его в полтора раза. Сейчас уже начались строительные работы.

– Сейчас он небольшой – его протяженность составляет чуть более 100 метров, а после его реконструкции увеличение сквера составит в полтора раза, – сообщил в соцсети глава города Илья Середюк.

Он добавил, что в план по реконструкции участка входят прокладка прогулочной аллеи, установка парковых диванов и площадок для воркаута. Отмечается, подобными площадками запланировано оборудовать еще восемь городских объектов.