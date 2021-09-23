Власти сообщили о многомиллионных долгах Кемеровской транспортной компании

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В администрации Кемерова раскрыли финансовое положение Кемеровской транспортной компании (КТК), сотрудники которой недавно заявили о намерении не выходить на работу из-за задержки зарплаты.

По данным властей, в компании действительно имеется задолженность перед сотрудниками за август текущего года в размере более 17 миллионов рублей. Отмечается, что причина невыплаты заключается в блокировке счетов предприятия инспекцией Федеральной налоговой службы.


Как оказалось, КТК не уплатила налоги за второй квартал 2021 года на общую сумму 39,8 миллиона рублей. Несмотря на это, организация, которая обслуживает 60 городских и 28 сезонных маршрутов в Кемерове, не находится даже в предбанкротном состоянии.


Для решения проблем КТК из городского бюджета было выделено 40 миллионов рублей. Средства пойдут на погашение задолженностей, в том числе по зарплате.


Напомним, ранее сообщалось, что часть работников предприятия намерена приостановить работу в соответствии с трудовым кодексом из-за задержки заработной платы. После публикации информации в СМИ происходящим заинтересовались в СК и прокураторе.

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