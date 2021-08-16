По словам главы региона, в настоящее время реконструкция спортивного комплекса завершена на 99%. Изначально отремонтировать планировали чащу бассейна, однако в ходе работ было выявлено много недостатков, из-за которых пришлось проводить масштабную реконструкцию. В частности, рабочим пришлось укреплять перекрытия, менять оборудование и коммуникации, а также устанавливать новый фасад. В общей сложности в "Лазурный" было вложено около 200 миллионов частных инвестиций.

Теперь спортивный комплекс имеет систему вентиляции с функцией поддержания микроклимата и биометрический терминал доступа на спортивные площадки, который способен измерять температуру тела, а также новое оборудование для фильтрации и циркуляции воды в чаше бассейна и многое другое.

Напомним, в мае текущего года сообщалось, что открытие "Лазурного" перенесено на неопределенный срок.