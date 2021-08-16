Власти сообщили о 99% готовности бассейна "Лазурный" после реконструкции

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил кемеровский спортивный комплекс "Лазурный", который с лета 2019 года находится на масштабной реконструкции.

По словам главы региона, в настоящее время реконструкция спортивного комплекса завершена на 99%. Изначально отремонтировать планировали чащу бассейна, однако в ходе работ было выявлено много недостатков, из-за которых пришлось проводить масштабную реконструкцию. В частности, рабочим пришлось укреплять перекрытия, менять оборудование и коммуникации, а также устанавливать новый фасад. В общей сложности в "Лазурный" было вложено около 200 миллионов частных инвестиций.


Теперь спортивный комплекс имеет систему вентиляции с функцией поддержания микроклимата и биометрический терминал доступа на спортивные площадки, который способен измерять температуру тела, а также новое оборудование для фильтрации и циркуляции воды в чаше бассейна и многое другое.


Напомним, в мае текущего года сообщалось, что открытие "Лазурного" перенесено на неопределенный срок.

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