Власти сообщили о 393 новых случаях заболевания COVID-19 в Кузбассе

По данным на утро 19 ноября, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Кузбассе вновь возрос: за минувшие 24 часа опасным вирусом заразились 393 жителя региона. Еще трое человек с диагностированным COVID-19 скончались за сутки.
Власти Кемеровской области сообщили о следующем распределении заболевших по муниципалитетам:
Анжеро-Судженский городской округ — 11
Беловский городской округ — 28
Березовский городской округ — 2
Калтанский городской округ — 14
Кемеровский городской округ — 60
Киселевский городской округ — 11
Краснобродский городской округ — 2
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 22
Междуреченский городской округ — 41
Мысковский городской округ — 27
Новокузнецкий городской округ — 66
Осинниковский городской округ — 20
Полысаевский городской округ — 4
Прокопьевский городской округ — 20
Тайгинский городской округ — 3
Юргинский городской округ — 11
Беловский муниципальный район — 2
Гурьевский муниципальный район — 6
Ижморский муниципальный район — 7
Кемеровский муниципальный округ — 1
Крапивинский муниципальный округ — 1
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 1
Мариинский муниципальный район — 7
Новокузнецкий муниципальный район — 3
Прокопьевский муниципальный район — 1
Промышленновский муниципальный округ — 5
Таштагольский муниципальный район — 6
Топкинский муниципальный округ — 1
Чебулинский муниципальный округ — 2
Юргинский муниципальный округ — 2
Яйский муниципальный район — 3
Яшкинский муниципальный район — 3
Согласно официальной информации, на сегодняшний день коронавирусом с начала пандемии заразились 70 182 кузбассовца, из них 1 533 человека скончались от последствий опасного вируса. За прошедшие сутки выписаны 266 жителей региона, продолжают лечение 3 283 пациента. Еще 17 300 кузбассовцев находятся под медицинским наблюдением.
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