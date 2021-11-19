Власти сообщили о 393 новых случаях заболевания COVID-19 в Кузбассе

По данным на утро 19 ноября, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Кузбассе вновь возрос: за минувшие 24 часа опасным вирусом заразились 393 жителя региона. Еще трое человек с диагностированным COVID-19 скончались за сутки.

Власти Кемеровской области сообщили о следующем распределении заболевших по муниципалитетам:

Анжеро-Судженский городской округ — 11

Беловский городской округ — 28

Березовский городской округ — 2

Калтанский городской округ — 14

Кемеровский городской округ — 60

Киселевский городской округ — 11

Краснобродский городской округ — 2

Ленинск-Кузнецкий городской округ — 22

Междуреченский городской округ — 41

Мысковский городской округ — 27

Новокузнецкий городской округ — 66

Осинниковский городской округ — 20

Полысаевский городской округ — 4

Прокопьевский городской округ — 20

Тайгинский городской округ — 3

Юргинский городской округ — 11

Беловский муниципальный район — 2

Гурьевский муниципальный район — 6

Ижморский муниципальный район — 7

Кемеровский муниципальный округ — 1

Крапивинский муниципальный округ — 1

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 1

Мариинский муниципальный район — 7

Новокузнецкий муниципальный район — 3

Прокопьевский муниципальный район — 1

Промышленновский муниципальный округ — 5

Таштагольский муниципальный район — 6

Топкинский муниципальный округ — 1

Чебулинский муниципальный округ — 2

Юргинский муниципальный округ — 2

Яйский муниципальный район — 3

Яшкинский муниципальный район — 3

Согласно официальной информации, на сегодняшний день коронавирусом с начала пандемии заразились 70 182 кузбассовца, из них 1 533 человека скончались от последствий опасного вируса. За прошедшие сутки выписаны 266 жителей региона, продолжают лечение 3 283 пациента. Еще 17 300 кузбассовцев находятся под медицинским наблюдением.