Власти сообщили о 367 случаях заражения COVID-19 в Кузбассе за сутки

0
Фото:  

Медики Кемеровской области зарегистрировали 367 новых пациентов, заболевших коронавирусом за минувшие 24 часа.

Согласно официальным данным на утро 15 ноября, еще 367 кузбассовцев заразились коронавирусной инфекцией. Четверо человек стали новыми жертвами опасного вируса. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заболели 68 633 жителей региона, умерли от последствий COVID-19 1 519 человек.


Информацию о суточном приросте заболевших в муниципалитетах области опубликовали власти в официальном Telegram-канале:


По 55 - Новокузнецк и Кемерово, Прокопьевск-27, Белово-25, Междуреченск-22, Осинники-21, Новокузнецкий МР-19, Промышленновский-18, Киселевск-13, по 11-Юрга и Гурьевский МР, по 10-Березовский и Юргинский МО, Анжеро-Судженск-9, Калтан-8, по 6-Мыски, Ижморский МР и Таштагольский МР, по 5-Ленинск-Кузнецкий и Топкинский МО, по 4-Мариинский МР и Яшкинский МР, по 3- Краснобродский, Тайга, Беловский МР, по 2-Полысаево, Кемеровский МО, Прокопьевский МО и Яйский МР.


За минувшие сутки выписаны 295 кузбассовцев, 13 206 продолжают находиться под наблюдением специалистов. На лечении ‒ 2 888 жителей региона.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31015

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined