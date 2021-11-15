Власти сообщили о 367 случаях заражения COVID-19 в Кузбассе за сутки

Согласно официальным данным на утро 15 ноября, еще 367 кузбассовцев заразились коронавирусной инфекцией. Четверо человек стали новыми жертвами опасного вируса. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заболели 68 633 жителей региона, умерли от последствий COVID-19 1 519 человек.

Информацию о суточном приросте заболевших в муниципалитетах области опубликовали власти в официальном Telegram-канале:

По 55 - Новокузнецк и Кемерово, Прокопьевск-27, Белово-25, Междуреченск-22, Осинники-21, Новокузнецкий МР-19, Промышленновский-18, Киселевск-13, по 11-Юрга и Гурьевский МР, по 10-Березовский и Юргинский МО, Анжеро-Судженск-9, Калтан-8, по 6-Мыски, Ижморский МР и Таштагольский МР, по 5-Ленинск-Кузнецкий и Топкинский МО, по 4-Мариинский МР и Яшкинский МР, по 3- Краснобродский, Тайга, Беловский МР, по 2-Полысаево, Кемеровский МО, Прокопьевский МО и Яйский МР.

За минувшие сутки выписаны 295 кузбассовцев, 13 206 продолжают находиться под наблюдением специалистов. На лечении ‒ 2 888 жителей региона.