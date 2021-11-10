Власти сообщили о 340 случаях заражения COVID-19 в Кузбассе за сутки

По состоянию на утро 10 ноября, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 340 жителей Кузбасса. Кроме того, четверо скончались от последствий опасного вируса.

Власти региона опубликовали следующие данные о распределении зараженных по территориям области:

Новокузнецк-60, Кемерово-55, Междуреченск-32, Прокопьевск-30, Осинники-26, Анжеро-Судженск-22, Белово-19, Новокузнецкий МР-13, по 10-Калтан, Киселевск и Таштагольский МР, Юрга-7, по 6-Мыски и Гурьевский МР, по 4-Березовский и Яшкинский МР, по 3-Тайга и Промышленновский МО, по 2-Ленинск-Кузнецкий, Беловский МР, Ижморский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Мариинский МР и Юргинский МО, по 1-Краснобродский, Полысаево, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Прокопьевский МО, Топкинский МО, Тяжинский МР и Яйский МР.

Всего с начала пандемии заболели коронавирусом 66 836 кузбассовцев, умер от COVID-19 1 501 житель региона. За прошедшие сутки в Кемеровской области выписаны 274 человека, продолжают лечение 2 550. Под наблюдением медиков находятся 14 366 кузбассовцев.