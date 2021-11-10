Власти сообщили о 340 случаях заражения COVID-19 в Кузбассе за сутки

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Медики Кемеровской области зафиксировали 340 заболевших коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа. Более подробную информацию предоставили власти региона.

По состоянию на утро 10 ноября, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 340 жителей Кузбасса. Кроме того, четверо скончались от последствий опасного вируса.


Власти региона опубликовали следующие данные о распределении зараженных по территориям области:


Новокузнецк-60, Кемерово-55, Междуреченск-32, Прокопьевск-30, Осинники-26, Анжеро-Судженск-22, Белово-19, Новокузнецкий МР-13, по 10-Калтан, Киселевск и Таштагольский МР, Юрга-7, по 6-Мыски и Гурьевский МР, по 4-Березовский и Яшкинский МР, по 3-Тайга и Промышленновский МО, по 2-Ленинск-Кузнецкий, Беловский МР, Ижморский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Мариинский МР и Юргинский МО, по 1-Краснобродский, Полысаево, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Прокопьевский МО, Топкинский МО, Тяжинский МР и Яйский МР.


Всего с начала пандемии заболели коронавирусом 66 836 кузбассовцев, умер от COVID-19 1 501 житель региона. За прошедшие сутки в Кемеровской области выписаны 274 человека, продолжают лечение 2 550. Под наблюдением медиков находятся 14 366 кузбассовцев.

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