Власти сообщили данные о новых жертвах COVID-19

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8 человек за последние сутки скончались от коронавируса в Кемеровской области.

Оперштаб по Кузбассу опубликовал новый список жертв от COVID-19.

  1. У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Юрге.
  2. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Юргинском муниципальном округе.
  3. У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Мысках.
  4. У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.
  5. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске.
  6. У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.
  7. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.
  8. У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Киселевске.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 1839 человек.


Ранее сообщалось о новых 323 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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