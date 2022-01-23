Власти сообщили данные о новых жертвах COVID-19

Оперштаб по Кузбассу опубликовал новый список жертв от COVID-19.
- У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Юрге.
- У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Юргинском муниципальном округе.
- У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Мысках.
- У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.
- У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске.
- У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.
- У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.
- У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Киселевске.
Всего с начала пандемии в регионе скончалось 1839 человек.
Ранее сообщалось о новых 323 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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