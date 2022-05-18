Власти сняли COVID-ограничения в Кузбассе для слета пионеров

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Согласно распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, в преддверии слета пионеров в двух городах Кемеровской области отменен запрет на проведение массовых мероприятий.

Несмотря на то, что на территории Кузбасса до сих пор действует режим "Повышенная готовность", региональные власти приняли решение провести крупные массовые мероприятия в двух городах: в Кемерове и Новокузнецке.

– Разрешить 19.05.2022 организацию и проведение на открытом воздухе Всекузбасского слета пионеров: в городе Кемерово по адресу: линейный парк бульвара Строителей, с 17:00 до 19:00 с количеством участников не более 1 000 человек одновременно; в городе Новокузнецке по адресу: Театральная площадь, с 15:00 до 19:00 с количеством участников не более 1 000 человек одновременно, следует из распоряжения, которое уже подписал губернатор шахтерского края Сергей Цивилев.

Стоит отметить, что новый документ с временным послаблением коронавирусных запретов не противоречит основному распоряжению об ограничениях для противодействия распространению COVID-19.

Да!
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