Власти сняли COVID-ограничения в Кузбассе для слета пионеров

Несмотря на то, что на территории Кузбасса до сих пор действует режим "Повышенная готовность", региональные власти приняли решение провести крупные массовые мероприятия в двух городах: в Кемерове и Новокузнецке.

– Разрешить 19.05.2022 организацию и проведение на открытом воздухе Всекузбасского слета пионеров: в городе Кемерово по адресу: линейный парк бульвара Строителей, с 17:00 до 19:00 с количеством участников не более 1 000 человек одновременно; в городе Новокузнецке по адресу: Театральная площадь, с 15:00 до 19:00 с количеством участников не более 1 000 человек одновременно, – следует из распоряжения, которое уже подписал губернатор шахтерского края Сергей Цивилев.

Стоит отметить, что новый документ с временным послаблением коронавирусных запретов не противоречит основному распоряжению об ограничениях для противодействия распространению COVID-19.