Власти сняли часть ковидных запретов в связи с проведением праздников в Кемерове и Новокузнецке

Губернатор Сергей Цивилев подписал распоряжение "О проведении 15.09.2021 мероприятий в городе Кемерово и Новокузнецком городском округе", опубликованного на сайте электронного бюллетеня в пятницу, 14 сентября. Согласно нему, в крупных городах области можно будет организовать массовые празднества с соблюдением противоэпидемических мер.

– Разрешить 15.09.2021 с 16:00 до 18:00 с соблюдением противоэпидемических требований <...> организацию и проведение праздничных концертов, посвященных присвоению городу Кемерово почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", – говорится в документе.

Число горожан, которые могут посетить праздник, ограничено (не более 1 000 человек). В Кемерове мероприятия пройдут в парке Победы имени Жукова. По информации администрации областного центра, в парке пройдет праздничное мероприятие "Мы Победу ковали в тылу", которое посетит губернатор Сергей Цивилев.

В южной столице Кузбассе праздник состоится в сквере имени Жукова.