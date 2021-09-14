Власти сняли часть ковидных запретов в связи с проведением праздников в Кемерове и Новокузнецке

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В двух крупных кузбасских городах власти региона ослабили ограничения, связанные с COVID-19, на время праздничных мероприятий.

Губернатор Сергей Цивилев подписал распоряжение "О проведении 15.09.2021 мероприятий в городе Кемерово и Новокузнецком городском округе", опубликованного на сайте электронного бюллетеня в пятницу, 14 сентября. Согласно нему, в крупных городах области можно будет организовать массовые празднества с соблюдением противоэпидемических мер.

– Разрешить 15.09.2021 с 16:00 до 18:00 с соблюдением противоэпидемических требований <...> организацию и проведение праздничных концертов, посвященных присвоению городу Кемерово почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", – говорится в документе.

Число горожан, которые могут посетить праздник, ограничено (не более 1 000 человек). В Кемерове мероприятия пройдут в парке Победы имени Жукова. По информации администрации областного центра, в парке пройдет праздничное мероприятие "Мы Победу ковали в тылу", которое посетит губернатор Сергей Цивилев.


В южной столице Кузбассе праздник состоится в сквере имени Жукова.

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