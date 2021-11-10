Власти снова ужесточили коронавирусные запреты для кузбассовцев без QR-кодов

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Количество мест, куда кузбассовцы не смогут попасть без QR-кода о вакцинации от коронавируса, снова увеличилось в Кузбассе.

Список мест, куда граждане с 15 ноября не смогут попасть без наличия QR-кода, значительно расширился, следует из нового распоряжения от правительства Кузбасса.


В тексте официального документа указано, что теперь жителям Кемеровской области для посещения ряда общественных мест необходимо иметь при себе QR-код о пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании (в бумажном или электронном виде), сертификат о вакцинации. При этом в некоторых случаях для допуска подойдет и медицинский отвод от прививки, а также тест на наличие вируса COVID-19.


С понедельника следующей недели без официальных документов вход будет закрыт в следующие места:

  • организации культуры (театры, кинотеатры и кинозалы, концертные и цирковые организации, библиотеки и музеи), а также в места проведения конференций и выставок;
  • объекты спорта, например, бассейны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и иные спортивные залы;
  • организации общепита, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, ТЦ, ТРЦ, торговые комплексы и торгово-развлекательные комплексы, имеющие кафе, бары, кинозалы, игровые комнаты, игровые залы и т.п.;
  • салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны;
  • гостиницы, туристические базы и иные коллективные средства размещения.

Власти отметили, что соответствующие ограничения вводятся с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Кузбассе и предложений Главного государственного санитарного врача по Кузбассу.

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