Власти снова ужесточили коронавирусные запреты для кузбассовцев без QR-кодов

Список мест, куда граждане с 15 ноября не смогут попасть без наличия QR-кода, значительно расширился, следует из нового распоряжения от правительства Кузбасса.

В тексте официального документа указано, что теперь жителям Кемеровской области для посещения ряда общественных мест необходимо иметь при себе QR-код о пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании (в бумажном или электронном виде), сертификат о вакцинации. При этом в некоторых случаях для допуска подойдет и медицинский отвод от прививки, а также тест на наличие вируса COVID-19.

С понедельника следующей недели без официальных документов вход будет закрыт в следующие места:

организации культуры (театры, кинотеатры и кинозалы, концертные и цирковые организации, библиотеки и музеи), а также в места проведения конференций и выставок;

объекты спорта, например, бассейны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и иные спортивные залы;

организации общепита, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, ТЦ, ТРЦ, торговые комплексы и торгово-развлекательные комплексы, имеющие кафе, бары, кинозалы, игровые комнаты, игровые залы и т.п.;

салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны;

гостиницы, туристические базы и иные коллективные средства размещения.

Власти отметили, что соответствующие ограничения вводятся с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Кузбассе и предложений Главного государственного санитарного врача по Кузбассу.