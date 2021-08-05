Власти снова сменили график работы медучреждений в Кузбассе

Изменения затрагивают график работы взрослых поликлиники в Кузбассе. Так, с предстоящей субботы, 7 августа, они возвращаются к обычному режиму работы в выходные дни.

Обусловлено это в первую очередь стабилизацией эпидемической обстановки с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

- По данным мониторинг обращения кузбассовцев за медицинской помощью, снизилось количество вызовов скорой медицинской помощи, обращений в «красные» зоны поликлиник и вызовов медработников на дом по поводу COVID-19 и пневмоний, - уточнили в Минздраве Кузбасса.

Открыты для горожан взрослые поликлиники и амбулаторно-поликлинические подразделения медорганизаций в субботу будут в соответствии с рабочим расписанием на день. В первый выходной недели кузбассовцы также смогут вызвать врача на дом, однако не позже, чем за два часа до завершения рабочего дня больницы. В воскресенье клиники работать не будут, поскольку этот день в графике сотрудников медучреждений является выходным.

Напомним, что о предшествующих изменениях в сфере оказания медицинских услуг в регионе стало известно в минувшее воскресенье, 1 августа. Тогда же сообщалось, что график работы кузбасских медучреждений был сокращен из-за аналогичной причины - снижения нагрузки на медиков в больницах Кузбасса.