Власти снова сменили график работы медучреждений в Кузбассе

0
Фото:  

В связи с наблюдаемой стабилизацией ситуации с распространением COVID-19 в Кемеровской области власти приняли решение внести новые корректировки в режим работы больниц в регионе.

Изменения затрагивают график работы взрослых поликлиники в Кузбассе. Так, с предстоящей субботы, 7 августа, они возвращаются к обычному режиму работы в выходные дни.


Обусловлено это в первую очередь стабилизацией эпидемической обстановки с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

- По данным мониторинг обращения кузбассовцев за медицинской помощью, снизилось количество вызовов скорой медицинской помощи, обращений в «красные» зоны поликлиник и вызовов медработников на дом по поводу COVID-19 и пневмоний, - уточнили в Минздраве Кузбасса.

Открыты для горожан взрослые поликлиники и амбулаторно-поликлинические подразделения медорганизаций в субботу будут в соответствии с рабочим расписанием на день. В первый выходной недели кузбассовцы также смогут вызвать врача на дом, однако не позже, чем за два часа до завершения рабочего дня больницы. В воскресенье клиники работать не будут, поскольку этот день в графике сотрудников медучреждений является выходным.


Напомним, что о предшествующих изменениях в сфере оказания медицинских услуг в регионе стало известно в минувшее воскресенье, 1 августа. Тогда же сообщалось, что график работы кузбасских медучреждений был сокращен из-за аналогичной причины - снижения нагрузки на медиков в больницах Кузбасса.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27793

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined