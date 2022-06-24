Власти снова ослабят коронавирусные запреты ради крупного фестиваля в Кузбассе

Новый документ с подписью губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который разрешает провести в

в Новокузнецке международный фестиваль, появился на сайте регионального правительства.

Отмечается, что мероприятие состоится в предстоящее воскресенье, 26 июля. Примечательно, что в этот же день все ограничения по COVID-19, что до сих пор действую в области, будут сняты.

Таким образом, на двух площадках – около драматического театра (проспект Металлургов, 28) и в Саду Металлургов (проспект Металлургов) – будет разрешено провести мероприятия, но с условие, что количество участников не превысит 1 000 человек.