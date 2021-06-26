Власти скорректировали график работы прививочных пунктов в Кузбассе

Так, из публикации властей стало известно, что работа пунктов прививания от COVID-19 в Кузбассе будет вестись до 21:00. Те места вакцинации, которые были развернуты на территории торговых центров в различных городах региона, будут принимать горожан в часы работы самих ТЦ.

В указанной публикации также отмечается, что власти изменили и график работы "красных" зон, развернутых на территории кузбасских поликлиник. Медики будут работать с пациентами до 23:00 в каждый день недели.

Вместе с этим подчеркивается, что накануне в регион поступило 45 тысяч 600 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Вакцина была распределена по 310 кабинетам вакцинации, включая и круглосуточные.