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Власти скорректировали график работы прививочных пунктов в Кузбассе

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Кабинеты вакцинации в Кемеровской области начнут работать до позднего вечера в каждом городе региона в ежедневном режиме. Об этом сообщили в Минздраве Кузбасса.

Так, из публикации властей стало известно, что работа пунктов прививания от COVID-19 в Кузбассе будет вестись до 21:00. Те места вакцинации, которые были развернуты на территории торговых центров в различных городах региона, будут принимать горожан в часы работы самих ТЦ.


В указанной публикации также отмечается, что власти изменили и график работы "красных" зон, развернутых на территории кузбасских поликлиник. Медики будут работать с пациентами до 23:00 в каждый день недели.


Вместе с этим подчеркивается, что накануне в регион поступило 45 тысяч 600 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Вакцина была распределена по 310 кабинетам вакцинации, включая и круглосуточные.

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