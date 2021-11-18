Власти сдали в эксплуатацию первый объект культурного кластера в Кемерове

Накануне, 17 ноября, построенную на улице Ворошилова в Кемерове академию хореографии посетили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и художественный руководитель Симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев. Напомним, что академия входит в состав культурно-образовательного кластера.
Залы для репетиций были спроектированы с учетом акустических особенностей, а при их строительстве использовались негорючие материалы. Помещения объекта создавались с учетом потребностей маломобильных граждан: имеются пандусы, специальные лифты и знаки для слабовидящих. На данный момент учебные аудитории и спальные корпуса академии хореографии получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.
Валерий Георгиев выразил намерение поставить в кемеровском культурном кластере "Хованщину" Мусоргского.
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