Власти сдали в эксплуатацию первый объект культурного кластера в Кемерове

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Сотрудники региональной администрации сообщили о вводе в эксплуатацию одного из объектов культурно-образовательного комплекса в Ленинском районе кузбасской столицы.

Накануне, 17 ноября, построенную на улице Ворошилова в Кемерове академию хореографии посетили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и художественный руководитель Симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев. Напомним, что академия входит в состав культурно-образовательного кластера.


Залы для репетиций были спроектированы с учетом акустических особенностей, а при их строительстве использовались негорючие материалы. Помещения объекта создавались с учетом потребностей маломобильных граждан: имеются пандусы, специальные лифты и знаки для слабовидящих. На данный момент учебные аудитории и спальные корпуса академии хореографии получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.


Валерий Георгиев выразил намерение поставить в кемеровском культурном кластере "Хованщину" Мусоргского.

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