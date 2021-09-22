Власти России решили усилить контроль над тратой детских пособий

На рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект "О внесении изменения в ст. 16 ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Предлагается ввести запрет на покупку некоторых товаров за счет детских пособий. Под ограничения попадет алкоголь, а также никотино- и табакосодержащая продукция.

Контроль за тратами предполагается вести с помощью специальной электронной системы, сообщают "Известия" со ссылкой на Госдуму.

Рассмотрение законопроекта состоится в октябре 2022 года.