Власти России получили предложение о введении нового дорожного знака

К 2025 году в России может появиться дорожный знак "въезд беспилотникам запрещен", который ограничит передвижения автомобилей с системой автоматического управления. С этим предложением выступила организация Национальная технологическая инициатива (НТИ). На знак будет нанесено изображение перечеркнутой буквы "А". Новые ограничения будут установлены в Москве и ряде регионов страны.

‒ Обсуждение проекта ведется с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом, ‒ сообщила РИА Новости представитель НТИ Вероника Коршикова

Ожидается, что прототип знака будет представлен в октябре этого года.