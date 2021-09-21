Власти России подготовят проект перестройки ЖКХ

Правительство РФ планирует реформировать ЖКХ. Ожидается, что это будет стимулировать к развитию и другие сферы.

РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина сообщает, что реформирование будет проведено по следующим направлениям:

расселение жильцов ветхих домов;

решение вопроса обновления водопроводов и теплосетей (60% из них износились);

улучшение финансового состояния организаций ЖКХ;

законодательное урегулирование управления апартаментами и централизованно построенными малоэтажными коттеджными поселками.

Ожидается, что концепцию перестройки ЖКХ подготовят до конца 2021 года, а утверждена она будет в первом квартале 2022 года.