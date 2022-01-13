Власти России объявили о повышении размера материнского капитала

С февраля этого года размер материнского капитала на рождение ребенка повысится на 8,4% .
Сумма за первого малыша составит 524,5 тыс. рублей . 693,1 тыс. рублей семьи получат за второго, с условием, что они не получали льготу ранее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- Если ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля, - подчеркнули в министерстве.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о повышении пенсии с учетом уровня инфляции.
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