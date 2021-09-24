Власти РФ заявили о намерении усилить контроль за производством воды

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Контроль за производством воды от скважины и до прилавка будет проводиться еще тщательнее, чем это было прежде. Усиление мер связано с желанием властей исключить с прилавков магазинов фальсификат.

Добыча и производство природной воды в России от скважины и до прилавков магазинов могут попасть под пристальный контроль специалистов. О том, что Минпромторг совместно с Роснедра и Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) планируют создать систему апробации воды, сообщает РБК.


Отмечается, что решение было принято в связи с возможностью фальсифицировать воду на стадии упаковки, которую не решит обязательная маркировка минеральной воды в системе "Честный знак", вводимая в стране с 1 декабря.


При этом заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что когда система заработает, то потребитель сможет увидеть конкретную скважину, из которой добывалось содержимое для бутылки. Изменения коснутся природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральной столовой, лечебно-столовой и лечебной вод.

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