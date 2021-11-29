Семьи погибших и пострадавших из-за взрыва на шахте "Листвяжная" получат денежную компенсацию от властей РФ. На эти нужды в правительстве выделили 80 миллионов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

– Семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн рублей. Пострадавшие в этой аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, ‒ по 400 тыс. рублей. В случае легкой степени повреждений выплата составит 200 тыс. рублей, – заявил он.

Кроме того, материальную помощь окажут региональные и муниципальные власти.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что правители Кузбасса выплатят деньги семьям погибших и пострадавших на шахте "Листвяжная".