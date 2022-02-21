Власти РФ сообщили о скором запрете на выброс бытовой техники

Власти РФ предупредили граждан о том, что в России вступает в силу запрет на выброс в мусорные контейнеры бытовой техники, системных блоков, компьютеров, платы и жестких дисков.

Теперь для их утилизации потребуется установка специальных "мегабаков".

– За нарушение правил при обращении с отходами можно получить штраф. Для граждан это 1—2 тысячи рублей, а для компаний — 100—250 тысяч. За повторный проступок в течение года могут оштрафовать уже на 2—3 тысячи и 250—400 тысяч соответственно. Самая серьёзная санкция предусмотрена за нарушение, из-за которого пострадали люди или окружающая среда — в этом случае для человека штраф составит 3—4 тысячи, а для организации — 400—500 тысяч рублей, – прокомментировали представители ведомства.

Издание Федерального Собрания РФ "Парламентская газета" со ссылкой на Минприроды сообщает, что нововведения вступят в силу с марта этого года.