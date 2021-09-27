Власти РФ решили поднять тарифы ЖКУ

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Российские власти сообщили о своем намерении довести тарифы жилищно-коммунальных услуг до "экономически обоснованных".

Накануне стало известно, что в России планируется изменение тарификации жилищно-коммунальных услуг: стоимость ЖКУ будет рассчитываться на основании планов ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры.

‒ Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно, ‒ сообщила "Известиям" председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

Эксперты предполагают, что рост тарифов на ЖКУ в таких условиях может превысить инфляцию.


В первую очередь, подорожание стоит ожидать на услуги тепло-, водоснабжения и канализации.

Да!
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