Власти РФ решили поднять тарифы ЖКУ

Накануне стало известно, что в России планируется изменение тарификации жилищно-коммунальных услуг: стоимость ЖКУ будет рассчитываться на основании планов ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры.
‒ Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно, ‒ сообщила "Известиям" председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.
Эксперты предполагают, что рост тарифов на ЖКУ в таких условиях может превысить инфляцию.
В первую очередь, подорожание стоит ожидать на услуги тепло-, водоснабжения и канализации.
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