Власти РФ призвали работодателей перевести работников на удаленку

Глава правительства России в своем выступлении на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом объявил о возможном переходе работников на дистанционный режим работы.

В условиях роста заболевших новой коронавирусной инфекцией с целью снизить нагрузку на медицинские учреждения, Михаил Мишустин обратился с призывом к работодателям перевести сотрудников на домашнюю работу там, где это возможно.

— В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, — отметил председатель, цитирует РИА "Новости".

Также работодателям было рекомендовано увеличить темпы тестирования сотрудников на коронавирус.

Напомним, ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала о том, что количество случаев COVID-19 в Кузбассе превысило 90 000.