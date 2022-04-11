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Власти РФ присвоили новый статус заповеднику в Кузбассе

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Заповедник "Кузнецкий Алатау" в Кемеровской области получил новый статус.

Распоряжением, подписанным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, "Кузнецкий Алатау" стал государственным природным биосферным заповедником. Данный статус позволит участвовать в международных проектах по развитию особо охраняемых территорий и изучению видов, занесенных в Красную книгу. Ожидается, что это также поможет привлечь туристов, в том числе и зарубежных.


"Кузнецкий Алатау" был организован 27 декабря 1989 года. Заповедник располагается на территории трех муниципалитетов Кузбасса: Междуреченского и Тисульского муниципальных округов, а также Новокузнецкого района. Сейчас в "Кузнецком Алатау" обитают редкие виды животных и птиц, среди которых кабарга, северный олень, большой подорлик и другие. На территории заповедника также произрастает множество редких растений. В 2021 году "Кузнецкий Алатау" был включен ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.


На территории заповедника запрещена добыча ископаемых, заготовка дерева и лекарственных растений, строительство, разведение костров и организация свалок.

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