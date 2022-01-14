Власти РФ предпочли отказаться от выплат из-за новой волны COVID-19

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин во время восьмого Гайдаровского форума объявил, что россиянам не следует надеяться на выплаты от государства в связи с наступлением новой волны COVID-19.
– Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть, – добавил российский политик.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что российский специалист рассказал об отличительной особенности "омикрона".
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