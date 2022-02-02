Власти РФ отложили выдачу QR-кодов по антителам к COVID-19

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Минцифры РФ перенес планы выдачи QR-кодов на основе антител, которые должны были ввести после 1 февраля.

Выдача QR-кодов гражданам, переболевшим коронавирусом, переносится на некоторое время.


Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не получило методологию формирования COVID-сертификатов по антителам. В связи с этим QR-коды переболевшим предоставят позже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в минувший вторник.

— Мы разработаем и запустим на Госуслугах соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов", — говорится в ответе министерства на запрос информационного агенства.

Говоря о дате начала выдачи сертификатов, представители ведомства подчеркнули, что как только внесутся изменения в нормативно-правовую базу, работа запустится.


Нововведения коснутся жителей, которые предоставили положительный ПЦР-тест, но они не обратились к врачу и кто переболел, не имея никакого документального подтверждения этому.

Да!
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