Власти РФ отказались от введения общенационального траура после ЧП на кузбасской шахте

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Общенациональный траур после гибели людей на шахте "Листвяжная" российские власти объявлять не намерены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский государственный деятель, а также пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что после гибели 51 человека в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области объявлен траур на региональном уровне. Однако общенациональная скорбь по погибшим в Кузбассе горнякам и спасателям не планируется.

– Был же траур в регионе. Очевидно, что здесь дело не в трауре, а дело в том, что действительно вся страна скорбит, – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что более сотни жителей Кемеровской области собрались на похоронах погибших при аварии на шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") горноспасателей.

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