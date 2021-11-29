Власти РФ отказались от введения общенационального траура после ЧП на кузбасской шахте

Российский государственный деятель, а также пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что после гибели 51 человека в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области объявлен траур на региональном уровне. Однако общенациональная скорбь по погибшим в Кузбассе горнякам и спасателям не планируется.

– Был же траур в регионе. Очевидно, что здесь дело не в трауре, а дело в том, что действительно вся страна скорбит, – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что более сотни жителей Кемеровской области собрались на похоронах погибших при аварии на шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") горноспасателей.