Власти РФ объявили о выдачи электронных свидетельств о смерти с весны 2022 года

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о введение электронного свидетельства о смерти.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти.


Данный документ появился на официальном интернет-портале правовой информации и начнет действовать с 1 марта 2022 года.


Постановление означает, что теперь родственники умершего получат свидетельство о смерти в электронном виде.


Минздрав отметил, что нововведение поможет облегчить обновление медицинской документационной базы, что способствует быстрому обмену данными между ведомствами и обеспечивает возможность отслеживать смертность в регионах.

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