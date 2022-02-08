Власти РФ объявили о выдачи электронных свидетельств о смерти с весны 2022 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти.
Данный документ появился на официальном интернет-портале правовой информации и начнет действовать с 1 марта 2022 года.
Постановление означает, что теперь родственники умершего получат свидетельство о смерти в электронном виде.
Минздрав отметил, что нововведение поможет облегчить обновление медицинской документационной базы, что способствует быстрому обмену данными между ведомствами и обеспечивает возможность отслеживать смертность в регионах.
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