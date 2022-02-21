Зампред правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко дала поручение на разработку и запуск льготной ипотеки для переехавших работать в Сибирский федеральный округ, а также молодых специалистов и научных работников.

– Предложение связано с подготовляемой правительством стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО, — сказала журналистам "Известия" представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева.

Главная задача у нововведений привлечь и сохранить население Сибири. Министерство финансов РФ сообщили, что вопрос изучается и прорабатывается.

Субсидируемая процентная ставка коснется республики Алтай, Тывы и Хакасии, Красноярского и Алтайского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.