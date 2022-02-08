Реестр выданных разрешений на проведение клинических исследований медицинских изделий опубликовал информацию о старте третьей фазы изучения вакцины против COVID-19. В исследовании примут участие дети.
– Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" с участием детей, — говорится в документе.
"КовиВак" — вакцина против COVID-19, созданная российскими учеными центра им. М. П. Чумакова. Сообщается, что в исследовании примут участие 1 050 добровольцев до конца декабря этого года.
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