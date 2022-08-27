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Власти решили уничтожить детский сад в Кемерове

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Кемеровское учреждение для дошкольников будет уничтожено по пожеланию местных властей. По мнению чиновников, здание с детсадом препятствует строительству новых домов.

В кемеровском правительстве было принято решение об уничтожении детского сада №7, что расположен в заискитимской части города. Соответствующую информацию один из чиновников озвучил в социальных сетях градоначальника. Отмечается, что учреждение для дошкольников находится в частном секторе микрорайона 12а Центрального района.

– Данный микрорайон попал в комплексную жилую застройку и его здание планируется под снос, – следует из текста ответа.

Таким образом, всех ребят, кто числится в данном детсаду, перераспределят в другие учреждения. Все будет происходить с учетом пожеланий родителей малышей. Что касается уволенных сотрудников, то им предложены новые вакантные места в других детсадах города.

Да!
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