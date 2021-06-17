Власти решили проблему с недостатком мест в детсадах кемеровского района

Глава шахтерского края Сергей Цивилев рассказал об открытии нового учреждения для дошкольников. Отмечается, что объект расположен в Южном районе города.
– Есть отдельная группа, куда родители могут приводить детей только на дополнительное образование, а не на постоянное пребывание, сейчас здесь 40 таких ребят, – процитировали главу региона в администрации.
В детсаду доступно 200 мест, 100 из которых выделены на малышей ясельного возраста. Точный адрес строения улица Космическая 26А.
В местном правительстве уточнили, что общая стоимость строительства здания составила 380,7 млн рублей. При этом большая часть этих средств направлена из федерального бюджета (223,3 млн рублей), 36,9 млн – областного, а 120,5 млн рублей – местное финансирование.
Загрузка комментариев