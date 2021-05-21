Власти решили не закрывать проезд по соединяющему два крупных района мосту на время его ремонта в Новокузнецке

Ремонтные работы на «Ильинском» мосту начались в Новокузнецке. Работы, которые на автодороге, соединяющей Новоильинский и Заводской районы, будут проходить поэтапно. Об этом же сообщил в своем Instagram глава Новоильинского района.

Так, одна из частей ремонтных работ прошла в четверг, 20 мая. Тогда же горожане в соцсетях начали жаловаться на то, что на участке образуются многокилометровые пробки.

– Запсиб-Ильинка большая пробка, в связи с ремонтом моста! – пишет автор публикации.

Вместе с сообщением к посту прикреплена и видеозапись, на которой изображено, в какой очереди машины встали на ремонтируемом мосту.