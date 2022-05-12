Власти реорганизуют одну из кемеровских городских больниц

Согласно данным в официальных документах от кузбасского правительства, власти намерены присоединить к автономному учреждению здравоохранения "Кемеровская городская клиническая больница № 4" районную больницу имени Л.Г. Ворачевой в пгт Яшкино. Таким образом, кемеровская городская больница возьмет на себя права и обязанности присоединяемого учреждения, а последнее сохранит основные цели и виды деятельности и станет структурным подразделением.

Из распоряжения следует, что в будущем все изменения будут внесены в устав Кемеровской городской клинической больницы №4. Свою подпись на постановлении поставил заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.