+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти реорганизуют одну из кемеровских городских больниц

0
Фото:  

Власти Кемеровской области решили реорганизовать два медицинских учреждения, объединив в одно учреждение.

Согласно данным в официальных документах от кузбасского правительства, власти намерены присоединить к автономному учреждению здравоохранения "Кемеровская городская клиническая больница № 4" районную больницу имени Л.Г. Ворачевой в пгт Яшкино. Таким образом, кемеровская городская больница возьмет на себя права и обязанности присоединяемого учреждения, а последнее сохранит основные цели и виды деятельности и станет структурным подразделением.


Из распоряжения следует, что в будущем все изменения будут внесены в устав Кемеровской городской клинической больницы №4. Свою подпись на постановлении поставил заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36237

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined