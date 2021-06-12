Власти реорганизовали кузбасский колледж

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Слияние произошло в среде образовательных учреждений Анжеро-Судженска: одно заведение среднего профессионального образования было присоединено к другому. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства Кемеровской области.

Исходя из положения официального документа, присоединен к другому образовательному учреждению был городской горный техникум – теперь он является частью Анжеро-Судженского политехнического колледжа.

- Государственному профессиональному образовательному учреждению «Анжеро-Судженский политехнический колледж» сохранить основные цели и виды деятельности присоединяемого учреждения, - отмечается в постановлении.

Процедура будет завершена, когда колледж, к которому был присоединен техникум, внесет сопутствующие корректировки в устав учреждения.


Измененный документ будет предоставлен в Министерство образования и науки Кузбасса на его утверждение. На работу с уставом будет выделен месяц. Срок начнет исчисляться с того дня, когда властям поступит соответствующий проект.

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