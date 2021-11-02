Власти рекомендовали месяц не пускать на работу часть кузбассовцев

Власти Кемеровской области огласили новые рекомендации по предотвращению распространения опасного вируса COVID-19 среди населения. Так, представители правительства предложили работодателям отправить на удаленный режим труда сотрудников, которые старше 60 лет, а также имеющих в анамнезе хронические заболевания.

Согласно новому распоряжению, дистанционный режим должен продлиться четыре недели, чтобы за это время сотрудники успели пройти вакцинацию от вируса COVID-19. Стоит отметить, что речь идет о гражданах, которые не имеют медицинских противопоказаний к прививке.

– (Рекомендовать) освободить от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), – указано в документе, подписанном рукой губернатора Сергея Цивилева во вторник, 2 ноября.

Опубликованный документ касается и военнослужащих. Теперь по требованию они смогут предъявить сертификат или справку о прививке, выданные военно-медицинской организацией.