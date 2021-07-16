Власти разрешили застрелить замеченного под Новокузнецком опасного медведя

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Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса опубликовал решение, согласно которому в Новокузнецком районе можно убить бурого медведя.

По данным ведомства, на территории Безруковского водозабора села Безруково Новокузнецкого района был замечен бурый медведь. Более того, животное стало нападать на скот, его активность ставит под угрозу безопасность людей.


В связи с этим власти решили временно разрешить отстрел агрессивного зверя во избежание трагедии.

Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 13 июля 2021 года по 25 июля 2021 года, — говорится в решении.

Соответствующий документ опубликован на сайте департамента.

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