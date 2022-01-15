Власти разрешили кузбассовцам отпраздновать Крещение

0
Фото:  

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал новое распоряжение по ситуации с коронавирусом в связи с религиозными праздниками в январе.

Согласно документу, опубликованном на сайте областной администрации, массовые мероприятия со вторника, 18 января, до следующего дня среды, 19 января, оказались разрешены несмотря на пандемию COVID-19.


Стоит отметить, что такое решение в правительстве региона приняли в связи с предстоящим Крещением. Из постановления следует, что послабления продлятся в период с 12:00 по местному времени до 24:00 следующего праздничного дня.


Однако жителям Кемеровской области следует учесть, что всем прихожанам придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Рекомендовать гражданам в возрасте 60 лет и старше воздержаться от участия в Крещенских купаниях, за исключением граждан, имеющих завершенный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или переболевших данным заболеванием, – говорится в документе.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что восемь мест крещенских купаний откроются для жителей крупнейших городов Кузбасса.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32625

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined