Власти разрешили кузбассовцам отпраздновать Крещение

Согласно документу, опубликованном на сайте областной администрации, массовые мероприятия со вторника, 18 января, до следующего дня среды, 19 января, оказались разрешены несмотря на пандемию COVID-19.

Стоит отметить, что такое решение в правительстве региона приняли в связи с предстоящим Крещением. Из постановления следует, что послабления продлятся в период с 12:00 по местному времени до 24:00 следующего праздничного дня.

Однако жителям Кемеровской области следует учесть, что всем прихожанам придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

– Рекомендовать гражданам в возрасте 60 лет и старше воздержаться от участия в Крещенских купаниях, за исключением граждан, имеющих завершенный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или переболевших данным заболеванием, – говорится в документе.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что восемь мест крещенских купаний откроются для жителей крупнейших городов Кузбасса.