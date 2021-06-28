+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти рассказали об обновлении электротранспорта в Кемерове

0
Фото:  

Пользовательница Сети под публикацией губернатора Кузбасс поинтересовалась, когда электрический общественный транспорт будет обновлен в областном центре. На ее комментарий ответили представители местной мэрии.

Так, из ответа кемеровской администрации стало известно, что возможность обновления трамваев и троллейбусов будет рассмотрена в будущем с учетом объемов финансирования на эти цели. Сейчас же в областном центре занимаются обновлением автобусов, к завершению которого городской автопарк пополнится еще 120 единицами низкопольного транспорта.


Напомним, что ранее стало известно о том, что региональные власти сообщили о дополнительной партии из 120 новых автобусов, которые пополнят автопарки муниципалитетов. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26503

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined