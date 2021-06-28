Власти рассказали об обновлении электротранспорта в Кемерове

Так, из ответа кемеровской администрации стало известно, что возможность обновления трамваев и троллейбусов будет рассмотрена в будущем с учетом объемов финансирования на эти цели. Сейчас же в областном центре занимаются обновлением автобусов, к завершению которого городской автопарк пополнится еще 120 единицами низкопольного транспорта.

Напомним, что ранее стало известно о том, что региональные власти сообщили о дополнительной партии из 120 новых автобусов, которые пополнят автопарки муниципалитетов. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.