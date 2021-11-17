Власти рассказали о выдаче QR-кодов непривитым от COVID-19 кузбассовцам

QR-коды окажутся доступны для тех граждан, кто полностью завершил вакцинацию на территории РФ. Об этом заявила заместитель министра цифрового развития и связи Кузбасса Ксения Каплина во время брифинга.

Также специалист отметила, что претендовать на официальные обозначения могут и непривитые от китайского вируса пациенты.

— Наличие антител не является основанием для получения QR-кода переболевшего. Также QR-код могут получить люди, сдавшие ПЦР-тест, — сообщила Ксения Каплина.

Из этого следует, что стать обладателям QR-кодов могут и антипрививочники, но только в случае, если они имеют антитела к COVID-19 и в случае недомогания обращались за помощью в медицинские организации, где им медиуи диагностировали "коронавирусную инфекцию".