Власти рассказали о выдаче QR-кодов непривитым от COVID-19 кузбассовцам

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Сегодня в среду, 17 ноября, в официальном Instagram-аккаунте Минздрава Кузбасса медики провели брифинг. В ходе эфира были названы условия, при которых граждане могут получить QR-коды.

QR-коды окажутся доступны для тех граждан, кто полностью завершил вакцинацию на территории РФ. Об этом заявила заместитель министра цифрового развития и связи Кузбасса Ксения Каплина во время брифинга.


Также специалист отметила, что претендовать на официальные обозначения могут и непривитые от китайского вируса пациенты.

— Наличие антител не является основанием для получения QR-кода переболевшего. Также QR-код могут получить люди, сдавшие ПЦР-тест, — сообщила Ксения Каплина.

Из этого следует, что стать обладателям QR-кодов могут и антипрививочники, но только в случае, если они имеют антитела к COVID-19 и в случае недомогания обращались за помощью в медицинские организации, где им медиуи диагностировали "коронавирусную инфекцию".

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