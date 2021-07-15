Власти рассказали о вероятности заболеть после вакцинации от COVID-19

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Вакцинированные люди могут заразиться в течение полутора месяцев, о чем в ходе онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Оксана Абросова.

Как отметила Абросова, дело в том, что после прививки иммунитет человека ослабевает. В период формирования антител сохраняется риск заболевания, поскольку организм еще не дал иммунный ответ.


Также замминистра напомнила о словах главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Он говорил о вероятности заразиться после введения препарата, которая составляет 2%. Тем не менее чиновница отметила, что в Кемеровской области этот показатель не превышает 0,5%.


Кроме того Абросова добавила, что на текущий момент нет данных о заболевании из-за прививки. По ее словам, разработчики вакцин опровергают такую информацию.

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