Власти рассказали о вероятности заболеть после вакцинации от COVID-19

Как отметила Абросова, дело в том, что после прививки иммунитет человека ослабевает. В период формирования антител сохраняется риск заболевания, поскольку организм еще не дал иммунный ответ.

Также замминистра напомнила о словах главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Он говорил о вероятности заразиться после введения препарата, которая составляет 2%. Тем не менее чиновница отметила, что в Кемеровской области этот показатель не превышает 0,5%.

Кроме того Абросова добавила, что на текущий момент нет данных о заболевании из-за прививки. По ее словам, разработчики вакцин опровергают такую информацию.