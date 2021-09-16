Власти рассказали о суточном приросте заболевших коронавирусом в Кузбассе

По сведениям на 16 сентября, число пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция" в Кемеровской области увеличилось на 170 человек. Теперь общее количество случаев заражения в регионе составляет 54 583. Медики выявили новых заболевших за последний день в следующих муниципалитетах:

Кемерово-35, Новокузнецк-33, Междуреченск-17, по 10-Белово и Мыски, по 9-Анжеро-Судженск, Калтан, Киселевск и Осинники, Ленинск-Кузнецкий-5, по 4-Прокопьевск и Новокузнецкий МР, по 3-Юрга и Беловский МР, по 2-Гурьевский МР и Юргинский МО, по 1-Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Таштагольский МР, Тяжинский МР и Яшкинский МР.

Кроме того, за минувшие сутки стало больше жертв COVID-19: четыре человека не смогли справиться с болезнью (всего 1 219). Покинули больницы уже 51 937 кузбассовцев (171 - за прошедшие 24 часа). Продолжают лечиться 1 427, а под наблюдением врачей остаются 10 919.