Власти рассказали о строительстве новой дороги в Кемерове

Накануне в социальных сетях появились сообщения от кемеровчан, взволнованных ходом работ по прокладыванию автодороги на бульваре Строителей. В частности, горожане задавались вопросом о том, будут ли продолжены работы после наступления морозов.

‒ Строительство дорог возможно при отрицательных температурах. При необходимости используются установки для просушки дорожного полотна, каждый слой проверяется в лабораториях контрольными вырубками, ‒ прокомментировали ситуацию в Instagram специалисты Минстроя Кузбасса.

На вопросы о пробках, которые могут возникнуть около АЗС, ответили представители администрации.

— В рамках реконструкции перекрёстка б-р Строителей — ул. Марковцева существующий въезд с территории АЗС на ул. Марковцева будет ликвидирован. Въезд на АЗС будет осуществляться с узкой части бульвара Строителей, а выезд на широкую часть только с правым поворотом, — рассказали специалисты.

Ранее редакция AVOKADO писала о переносе сроков строительства новой дороги.