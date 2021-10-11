Власти рассказали о строительстве новой дороги между кузбасскими городами

В настоящий момент идет подготовка обоснований инвестиций в создание автомобильной дороги между Новокузнецком и Междуреченском. Для дальнейшей работы будет выбран наиболее экономически эффективный вариант строительства. Сообщается, что данный этап завершат в ноябре 2021 года.



– Разработка проекта строительства участка запланирована на 2022-2024 годы, – рассказал Сергей Цивилев порталу "Авант-Партнер".

Работы по созданию новой дороги будут начаты в 2025 году при наличии финансирования.