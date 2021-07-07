Власти рассказали о сопутствующих болезнях последних жертв коронавируса в Кузбассе

Как сообщили власти региона, за день в Кузбассе зафиксировано пять случаев смерти пациентов с COVID-19. У умерших имелись патологии.

– У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Топках. , – говорится в сводке за 7 июля.

Кроме того, сегодня стало известно о новых 173 случаях заражения.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области было подтверждено 41 305 случаев COVID-19. К настоящему времени в Кузбассе продолжают получать лечение 1 692 человек, скончались 853.