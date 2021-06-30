Власти рассказали о сопутствующих болезнях погибших за сутки от COVID-19 кузбассовцев

Из сообщения властей региона следует, что за день в Кузбассе зафиксировано пять случаев смерти пациентов с COVID-19. Отмечается, что все погибшие имели патологии.

– У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Юрге.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Юрге.

У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, патологии желудочнокишечного тракта. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии желудочнокишечного тракта. Он проживал в Кемерове, – говорится в сводке за 30 июня.

Кроме того, сегодня стало известно о 165 новых случаях заражения китайским вирусом.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области было подтверждено 40 115 случаев COVID-19. К настоящему времени в Кузбассе продолжают получать лечение 1 393 человек, скончались 819 граждан.