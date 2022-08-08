Власти рассказали о ремонте неровной дороги на кемеровском проспекте

В Сети жители кузбасской столицы задали вопрос о сроках ремонта дорожного полотна на участке у остановки ЖК Томь на проспекте Комсомольском. Судя по кадру, асфальт "зашел" на тротуар, из-за чего образовалась сильная неровность.

– Подрядчику направлен акт о восстановлении указанного участка дороги в рамках гарантийных обязательств в этом строительном сезоне, – сказали корреспонденту AVOKADO в кемеровской мэрии.

При этом ранее редакция сообщала, что в Заводском районе кузбасской столицы автомобилисты регулярно пробивают свои колеса. По словам автора сообщения, всему виной рельсы на трамвайных путях, которые со временем стали слишком острыми.