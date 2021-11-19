Власти рассказали о ремонте крупной школы в кузбасском городе

Накануне в социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появилось сообщение от жительницы Юрги. Женщина призвала провести ремонтные работы в здании школы №8.

‒ Сделайте ремонт в 8 школе города Юрги. Самая большая школа, а ремонта капитального не было, ‒ написала юргинка в комментариях к посту главы региона в Instagram.

На запрос ответили представители городской администрации. Они сообщили, что в ближайшие годы будет проводиться капитальный ремонт тех школ Юрги, которые были введены в эксплуатацию более 65 лет назад. Зданию же школы №8 на сегодняшний день 34 года, степень износа составила 35,75%.

‒ Систематически проводится текущий ремонт школы, частично меняется система отопления, проводится замена освещения, ремонтируется кровля. За последние три года проведен капитальный ремонт спортивного зала, заменены все окна, оборудована новая спортивная площадка, ‒ рассказали сотрудники пресс-службы юргинской мэрии.

Также специалисты подчеркнули, что работы по созданию комфортных условий в школе №8 будут продолжены.