Власти рассказали о пятидневном празднике и 34 салютах в честь 300-летия Кузбасса

Согласно плану, в общей сложности на территории Кемеровской области пройдут 190 различных мероприятий. Причем сама программа празднования разбита на пять дней, каждый из которых будет проходить в определенной тематике.

6 июля — день празднования 300-летия Кузбасса,

7 июля — День истории и традиций,

8 июля — День семьи, любви и верности,

9 июля — День спортивных достижений,

10 июля — День культурных достижений, День открытых дверей в учреждениях культуры.

В первый день по Кузбассу пройдут торжественные приемы и праздничные концерты. При этом в столице региона запланированы главные мероприятия, которые состоятся в ледовом дворце "Кузбасс". Также в этот день проведут акцию "Кузбасс — единый дом", флешмоб "300 горячих сердец Кузбассу", "Мы — дети Кузбасса" и другие.

Следующий день связан с историей и традициями, поэтому основные мероприятия пройдут в музеях Кемеровской области. Кроме того, жители региона смогут увидеть реконструкции событий из истории становления Кузбасса. 8 июля будет проходить торжественная регистрация молодоженов, а главы муниципалитетов области встретятся с представителями семейных династий. После этого, 9 июля, день будет посвящен спортивным мероприятиям.

Заключительный день празднования будет отмечен посещением учреждений культуры, а также концертами, флешмобами и различными акциями, включая "Кино под открытым небом" и "Кварталы искусств".