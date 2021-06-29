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Власти рассказали о пятидневном празднике и 34 салютах в честь 300-летия Кузбасса

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На следующей неделе начнется празднование 300-летия Кузбасса, которое пройдет во всех муниципалитетах области. Власти опубликовали программу мероприятий.

Согласно плану, в общей сложности на территории Кемеровской области пройдут 190 различных мероприятий. Причем сама программа празднования разбита на пять дней, каждый из которых будет проходить в определенной тематике.

  • 6 июля — день празднования 300-летия Кузбасса,
  • 7 июля — День истории и традиций,
  • 8 июля — День семьи, любви и верности,
  • 9 июля — День спортивных достижений,
  • 10 июля — День культурных достижений, День открытых дверей в учреждениях культуры.

В первый день по Кузбассу пройдут торжественные приемы и праздничные концерты. При этом в столице региона запланированы главные мероприятия, которые состоятся в ледовом дворце "Кузбасс". Также в этот день проведут акцию "Кузбасс — единый дом", флешмоб "300 горячих сердец Кузбассу", "Мы — дети Кузбасса" и другие.


Следующий день связан с историей и традициями, поэтому основные мероприятия пройдут в музеях Кемеровской области. Кроме того, жители региона смогут увидеть реконструкции событий из истории становления Кузбасса. 8 июля будет проходить торжественная регистрация молодоженов, а главы муниципалитетов области встретятся с представителями семейных династий. После этого, 9 июля, день будет посвящен спортивным мероприятиям.


Заключительный день празднования будет отмечен посещением учреждений культуры, а также концертами, флешмобами и различными акциями, включая "Кино под открытым небом" и "Кварталы искусств".

Фото:  

По данным властей, основными площадками, где будут праздновать 300-летие Кузбасса, станут Кемерово и Новокузнецк. В этих городах пройдут концерты с участием групп "Дискотека авария" и "Фабрика".


Для жителей и гостей кузбасской столицы также пройдут закрытие фестиваля "Территория-FEST", "Арт-квартал" на улице Весенней, региональный фестиваль "Хоровод дружбы" в Парке Победы им. Жукова, интерактивная реконструкция покорения Сибири "Сибирская дружба" на Притомской набережной и концертная программа "Мое сердце с Кузбассом стучит в унисон" около Музыкального театра им. А.К. Боброва. В торжествах примет участие группа "Тrue Party Band" из Санкт-Петербурга.


Что касается южной столицы Кузбасса, то здесь во время концертов выступят группы "Трубачи" из Москвы и "МАНА projekt" из Новосибирска. В последний день празднования, 10 июля, в городе состоятся II Международный фестиваль "Куzня Джаzz", концертные программы "Курс на 300", "Гуляй, Кузбасс, на все 300%", "Сияние города", "Тебе, Кузбасс!", вечеринка "Время первых!" и прочее.


Завершающей точкой в праздновании юбилея Кузбасса станет запуск салюта. Фейерверки прогремят во всех 34 городах и районах Кемеровской области в 23:00.

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