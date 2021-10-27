Власти рассказали о пяти новых жертвах COVID-19 в Кузбассе

На утро, 27 октября, в Кузбассе умерли пять пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. О сопутствующих заболеваниях рассказали власти в официальном Telegram-канале.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Мысках.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Гурьевске.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Белове.

У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекла на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Краснобродском.

За прошедшие сутки в Кузбассе был выявлен рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 умерли 1441 человек. Заразились за этот же период 62 438 кузбассовцев. За прошедшие 24 часа выздоровели 212 человек. Продолжают лечение 1711 кузбассовцев, еще 16 874 находятся под наблюдением медиков.